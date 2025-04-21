«Завтра с утра здесь должна быть санстанция!» – Лукашенко посетил сыроварню в Копыси

Создать условия для людей! Александр Лукашенко определил приоритеты в развитии поселков городского типа. Президент 21 апреля посетил деревообрабатывающее производство в Копыси, где ознакомился с работой Оршанского лесхоза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершив осмотр производственных цехов, Александр Лукашенко неожиданно изменил маршрут и отправился на сыроварню местного фермерского хозяйства. Здесь ежедневно перерабатывают 50 тонн молока. В ходе детального ознакомления с технологическим процессом Президент высказал ряд критических замечаний по организации производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завтра с утра здесь должна быть санстанция и прочие специалисты, которые посмотрят технологии, что тут правильно, неправильно, хранение, то, что у него... Они успели там полы помыть туда-сюда. Но технологии мы той не очень понимаем, специалисты должны разобраться.

– В свой Центр гигиены отправлю.

– В Центр гигиены, и технологи пусть посмотрят, и мне доложишь. Упаси Господь, если здесь будет что-то не так.

Проверил Президент сегодня и работу местной обновленной пекарни. После недавней модернизации здесь появилось новое оборудование и дополнительные рабочие места. Сегодня на предприятии бережно восстанавливают забытые рецепты – от советской классики до аутентичной белорусской выпечки. Поручение Президента – расширить производство, поскольку спрос на продукцию из Копыси большой.

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