О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Николай Чергинец, народный писатель Беларусь, почетный гражданин г. Минска:

Я родился в Минске, отец у меня был строителем, мать безграмотная, женщина из деревни. Нас было 7 детей. Несмотря на то, что на момент войны мне было 4 года, что-то осталось в памяти тоже. Война оставила в памяти на всю жизнь «яркие» впечатления. Память после войны – это чувство страха, потому что постоянно видели мы страшные вещи. Минск в разрухах лежит, дети шли туда добывать кирпич. Целый кирпич отбирали, в грузовую машину, везли на стройку. Эта работа облагораживала, мы чувствовали, что мы нужны.

Спасал футбол, увлечение футболом занимало все свободное время. Это увлечение привело к тому, что я стал играть в командах мастеров, в конце концов – Минска, Киева, Кишинева, опять Минск, Вильнюс, помотала футбольная жизнь.