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О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом

05 сентября 2024 20:05
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Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Герой выпуска – народный писатель Беларусь, почетный гражданин г. Минска Николай Чергинец.

О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом -2

Николай Чергинец, народный писатель Беларусь, почетный гражданин г. Минска:
Я родился в Минске, отец у меня был строителем, мать безграмотная, женщина из деревни. Нас было 7 детей. Несмотря на то, что на момент войны мне было 4 года, что-то осталось в памяти тоже. Война оставила в памяти на всю жизнь «яркие» впечатления. Память после войны – это чувство страха, потому что постоянно видели мы страшные вещи. Минск в разрухах лежит, дети шли туда добывать кирпич. Целый кирпич отбирали, в грузовую машину, везли на стройку. Эта работа облагораживала, мы чувствовали, что мы нужны. 

Спасал футбол, увлечение футболом занимало все свободное время. Это увлечение привело к тому, что я стал играть в командах мастеров, в конце концов – Минска, Киева, Кишинева, опять Минск, Вильнюс, помотала футбольная жизнь. 

О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом -4

Оказался в милиции. Футбол бросил, пошел на завод Ленина, единственный футболист был Советского Союза, кто получил красный диплом, окончив Высшую школу тренеров, я поступил на журфак БГУ, 2 курса окончил и был кандидатом члена партии, меня вызвали в райком партии и говорят: у нас мнение есть направить тебя по постановлению ЦК и Совмина СССР об укреплении органов внутренних дел представителем рабочего класса. Я говорю: не возражаю, но только в уголовный розыск. 

Дошел до начальника уголовного розыска, пройдя путь райотделов, в том числе начальника. И направили меня в Афганистан. Это особый срез жизни.

 Подробности в видео

# Белорусские писатели # Николай Чергинец

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