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Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя

28 сентября 2024 13:59
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Орша – мой любы горад, мая спрадвечная маці. Малая родина была крыльями для романтика Владимира Короткевича. Будущий гений появился на свет в этом здании 26 ноября 1930 года. Тогда здесь располагался роддом, а сейчас в честь писателя действует атмосферный музей, где можно открыть для себя разные грани Короткевича. Говорили, что у него были глаза разного цвета. Здесь вам расскажут немало удивительных моментов.

Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя-2

Анастасия Смолякова, старший научный сотрудник Оршанского музея В.С. Короткевича:
Таксама існуе такая легенда, аднойчы малады Караткевіч гуляў с дзяўчынай па Оршы, і пачаўся дождж. І схаваліся яны як раз на ганку вось гэтага будынку. І тады Караткевіч сказаў дзяўчыне, што аднойчы я стану такім знакамітым, што ў гэтым будынку будзе музей, прысвечаны мне.

Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя-4

По страницам биографии, отец писателя был инспектором по бюджету, мама – учительницей. У Володи были старшие брат и сестра. Что интересно, все дети родились в ноябре. И чтобы не было накладно, родители праздновали в один день. Вместе с друзьями ставили театральные сценки.

Подробности в сюжете.

# Владимир Короткевич # Белорусские писатели # Анастасия Макеева

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