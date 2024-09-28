Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя

Орша – мой любы горад, мая спрадвечная маці. Малая родина была крыльями для романтика Владимира Короткевича. Будущий гений появился на свет в этом здании 26 ноября 1930 года. Тогда здесь располагался роддом, а сейчас в честь писателя действует атмосферный музей, где можно открыть для себя разные грани Короткевича. Говорили, что у него были глаза разного цвета. Здесь вам расскажут немало удивительных моментов.

Анастасия Смолякова, старший научный сотрудник Оршанского музея В.С. Короткевича:

Таксама існуе такая легенда, аднойчы малады Караткевіч гуляў с дзяўчынай па Оршы, і пачаўся дождж. І схаваліся яны як раз на ганку вось гэтага будынку. І тады Караткевіч сказаў дзяўчыне, што аднойчы я стану такім знакамітым, што ў гэтым будынку будзе музей, прысвечаны мне.