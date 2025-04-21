Книга соболезнований будет открыта в Минске в связи со смертью Папы Римского Франциска

Как и во всем мире, белорусские католики со скорбью в сердце восприняли известие о кончине понтифика. В 15:00 в Архикафедральном костеле столицы состоялась святая месса по Папе Римскому Франциску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службу возглавил митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Помолиться об упокоении души его Святейшества Франциска пришли сотни верующих. Он запомнится людям широтой взглядов и стремлением к миру.

Антон Довнар, учитель истории 34-й гимназии Минска:

Когда Папу избрали, это была такая радость, поскольку моя семья воспитывала меня в вере. И сегодня утром, когда я шел на работу, я являюсь учителем истории, эта новость затронула как меня, так и мою семью. Как сегодня наш митрополит Иосиф Станевский сказал, это Папа искренней веры. Папа уделял большое внимание бедным. Как наш глава государства отмечал в новостях, Папа Римский Франциск – это человечный человек и народный человек. Глава государства не один раз приглашал Папу Римского, но, к сожалению, он не приехал. Будем надеяться, что все-таки двусторонние отношения Ватикана и Беларуси у нас будут продолжаться. А всем католикам я предлагаю молиться и ждать в вере.

Завтра в Апостольской нунциатуре в Минске откроется книга соболезнований, сообщили в дипломатической миссии Ватикана в Беларуси. В течение трех дней оставить запись можно будет с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по адресу проспект Независимости, 46Д.