Марина Василевская рассказала, чем занимается после исторического полёта в космос

О личном и о большом – интервью Григория Азаренка с Героем Беларуси, первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту Беларуси и что думает о тех, кому полет первой белорусской космонавтки пришелся не по нраву?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот, наверное, зрителям очень интересно, а что сейчас? Где сейчас Марина Василевская? Чем занимаетесь? Какой вот пласт работы?