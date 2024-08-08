Марина Василевская рассказала, чем занимается после исторического полёта в космос

О личном и о большом – интервью Григория Азаренка с Героем Беларуси, первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту Беларуси и что думает о тех, кому полет первой белорусской космонавтки пришелся не по нраву?
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот, наверное, зрителям очень интересно, а что сейчас? Где сейчас Марина Василевская? Чем занимаетесь? Какой вот пласт работы?
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Сейчас очень насыщенная жизнь, конечно, это общественная деятельность. Я езжу на различные мероприятия, которые посвящены государственным праздникам. Это и государственные организации, школы, садики. В ближайшее время встречи с детьми. То есть сейчас такой насыщенный график в общественной деятельности нашего государства.
Марина Василевская рассказала, кем хотела быть в детстве: кажется, в этой сфере я себя нашла.