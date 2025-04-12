Лукашенко поздравил белорусов с Днём космонавтики

Праздник, который с 2024 года приобрел особую значимость для суверенной Беларуси. 12 апреля отмечается День космонавтики. По случаю праздника, поздравления белорусам направил глава государства, отметив, что в нашей стране успешно реализуется ряд космических проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

12 апреля 1961 года для человечества началась новая эра в изучении Вселенной. И с первых шагов на этом пути отечественные ученые, инженеры и конструкторы вносят значимый вклад в мирное освоение космоса. Мы по праву гордимся нашими земляками-космонавтами – Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и первым космонавтом суверенной Беларуси Мариной Василевской. Мы создаем новые спутники, самое современное оборудование, осуществляем подготовку собственных кадров, что подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. Уверен, и впредь космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики.

23 марта 2024 наша республика прочно вошла в список космических держав – впервые на орбиту отправилась гражданка нашей страны Марина Василевская. Впрочем, космос наш уже не одно десятилетие. Результат и у нашего соотечественника – Владимира Коваленка. А уроженец Червеня Олег Новицкий бывал на МКС четыре раза и трижды выходил в открытый космос.