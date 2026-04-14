Минская гимназия работает с уклоном в космическую тематику – рассказываем о проектах школы им. Новицкого

Когда мы слышим слово «космос», мы думаем о ракетах, звездах и далеких орбитах. Но мы попробуем ответить, космос – это далеко или он уже начинается в обычной минской школе? В ток-шоу «Большой город» на СТВ покажем, как в нашем городе детское увлечение перерастает в инженерные специальности и потенциальную перспективу работы на уровне космических технологий. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько важно, что у учреждения образования, в котором вы работаете, есть имя летчика-героя России Олега Новицкого? Насколько это мотивирует учащихся?

Юлия Толкач, учитель гимназии №2 Минска летчика-космонавта Олега Викторовича Новицкого:

Учащимся важно иметь пример не какого-то абстрактного героя, а того человека, который сегодня создает историю. Для учащихся максимально понятным стал образец Олега Викторовича Новицкого, герой Российской Федерации, который является примером доблести, любви к своей Родине. Было принято решение обратиться к Олегу Викторовичу с просьбой, чтобы он дал добро на присвоение гимназии его имени. Екатерина Забенько:

То есть у вас усилилась в гимназии после этого космическая тематика, и это уже не отдельные проекты, а буквально интеграция в учебный процесс?

Юлия Толкач:

Проект, который носит название «Миссия Космос», начался в 2012 году. Когда группа гимназистов, находясь на территории Минского аэроклуба, вступали в ряды октябрят, и им значки октябрятские и книги с памятными надписями были вручены космонавтами Владимиром Васильевичем Коваленком и Петром Ильичем Климуком. Дальше последовали встречи в стенах нашей гимназии. После этого в 2014 году мы впервые встретились с Олегом Викторовичем и оформили все наши встречи, все мероприятия в рамках программы в такой проект, который мы назвали проект «Миссия Космос». Уже более десятилетия в рамках этого проекта проходят не просто встречи, это были и съемки двухсерийного фильма «Незабудки», который был инициирован Леонидом Якубовичем, а также Николаем Петровичем Мочанским. Это были и многочисленные поездки в Центр управления полетами в Звездном городке. Это и встречи у нас в гимназии, и встречи на различных локациях нашей республики, нашей столицы. И сегодня это не просто самостоятельный проект, а он максимально интегрирован в образовательный процесс.

Екатерина Забенько:

Расскажите подробнее о вашем взаимодействии с Центром управления полетами. Я так понимаю, что ваши дети реально понимают, как устроена космическая работа. Юлия Толкач:

Во-первых, учащиеся неоднократно, все поколения гимназистов посещают уже не одно десятилетие. Единственный у нас в республике Минский аэроклуб ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза Грицевца посещают уже второй год проекты, которые инициированы Мочанским Николаем Петровичем, а также Натальей Борисовной Гагариной, которые называются «Космос. Моя история». В этом учебном году мы заключили договор о сотрудничестве с Белорусской академией авиации.