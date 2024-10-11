В Червене обновили школьный музей космонавтики и открыли памятную доску, посвящённую Олегу Новицкому

В Червене открыли памятную доску в честь летчика-космонавта, почетного гражданина Минской области Олега Новицкого. Торжественная церемония прошла накануне его дня рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мемориальная табличка появилась на фасаде второй школы, где и учился уроженец Червенщины. Идейным вдохновителем и автором работы стал народный художник Беларуси Иван Миско. Среди почетных гостей и первая женщина-космонавт суверенной Беларуси, Герой нашей страны Марина Васильевская.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, почетный гражданин Минской области и Червенского района: На самом деле очень приятно, что память о моем полете, начиная с первого и до четвертого, находится в стенах школы. Очень отрадно, что у нас есть люди, которые помогли перенести музейную комнату в более большое помещение. Красиво, современно очень все это оформлено.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси: Интересно разработан проект, проект, посвященный Олегу Викторовичу Новицкому, шагающему по такой длинной-длинной дороге. И как он сказал: «На старт!» Он дал мне замечание очень хорошее. Говорит: сделай дорогу, но дорогу неровную, потому что четыре старта не укрыты цветами, коврами, золотом, блеском, улыбкой. Это трудный путь.

Также гости посетили обновленный школьный музей космонавтики. Он был создан в сентябре 2013 года. Сейчас здесь провели реконструкцию. В основе экспозиции – личные вещи Олега Новицкого. В будущем экспозиция пополнится новыми экземплярами. В память о знаковом событии «звездные» гости оставили автограф в книге пожеланий.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Действительно, наши белорусы должны знать своих героев. И огромная благодарность всему руководству школы и музея за то, что они делают. Это история, это память, которую мы должны приносить нашему будущему поколению.