Племянница Юрия Гагарина рассказала о необычной традиции космонавтов
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Гагарина, племянница первого в мире космонавта, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Юрия Алексеевича Гагарина, который находится в России.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы оказались в Беларуси?
Наталья Гагарина, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина:
Я уехала из России в 17 лет, после окончания школы. Это была большая страна, Советский Союз. И приехала сюда, тогда она называлась Белоруссия. Поступила здесь в Институт иностранных языков, закончила его, и моя судьба сложилась здесь, в Беларуси, таким образом, что я проработала 20 лет в образовании, а затем 20 лет – в культурном туризме.
Юрий Царев, ведущий:
Мы обсуждали, что каждый раз космонавты перед вылетом на орбиту посещают дом Юрия Алексеевича Гагарина и пьют из колодца. Это правда?
Наталья Гагарина:
Да, это правда. Существует такая традиция, она была заведена еще Алексеем Архиповичем Леоновым. Все космонавты, которые побывали или не побывали в космосе, приезжают на родину Юрия Алексеевича Гагарина. Это деревня Клушино, она находится в 20 километрах от города Гагарин. И там сохранился гагаринский колодец. Космонавты приезжают туда испить воды из гагаринского колодца. С Мариной Василевской получилось немножко по-другому. Поскольку она проходила быстрый этап подготовки к космическому полету, у нее не было возможности приехать до полета на родину Гагарина. Но буквально в декабре, 19 и 20 числа, по приглашению администрации города Марина Василевская вместе с командиром экипажа Олегом Новицким посетила родину Юрия Алексеевича Гагарина. И не просто приехали туда по приглашению, а приехали они туда в день рождения мамы Юрия Алексеевича Гагарина.
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