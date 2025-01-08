Племянница Юрия Гагарина рассказала о необычной традиции космонавтов

Наталья Гагарина, куратор международных выставочных проектов Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина:

Я уехала из России в 17 лет, после окончания школы. Это была большая страна, Советский Союз. И приехала сюда, тогда она называлась Белоруссия. Поступила здесь в Институт иностранных языков, закончила его, и моя судьба сложилась здесь, в Беларуси, таким образом, что я проработала 20 лет в образовании, а затем 20 лет – в культурном туризме.

Юрий Царев, ведущий:

Мы обсуждали, что каждый раз космонавты перед вылетом на орбиту посещают дом Юрия Алексеевича Гагарина и пьют из колодца. Это правда?