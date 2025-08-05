Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»

Общение прошло в рамках полюбившейся школьникам республиканской акции «Шаг к успеху». Как призналась первая белорусская женщина-космонавт, больше всего во внеземной экспедиции ей понравилось ни с чем не сравнимое ощущение невесомости. Если Марина Василевская на МКС оказалась впервые, то Олегу Новицкому опыта не занимать: для него полет на корабле оказался четвертым по счету.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Все вопросы были хорошие, даже в плане того, что дети не стеснялись их задавать. Потому что иногда на встречах с ребятами происходит такое, что они молчат в основном, как-то даже нет какого-то интереса. Приехали космонавты и хорошо, посмотрели, сфотографировались, получили автографы и все. Здесь аудитория была очень заинтересована, и все вопросы были такие живые и интересные. Они шли действительно от души.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Здесь такая атмосфера. Здесь же лагерь Юрия Алексеевича Гагарина и на родине Олега Новицкого. И здесь все сделано для того, чтобы вся атмосфера была пропитана космонавтикой. И дети, конечно, этим очень интересуются, это очень радует.