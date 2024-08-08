Марина Василевская в детстве хотела быть учителем: кажется, немного в этой сфере я себя нашла

О личном и о большом – интервью Григория Азаренка с Героем Беларуси, первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту Беларуси и что думает о тех, кому полет первой белорусской космонавтки пришелся не по нраву? Григорий Азаренок, СТВ:

Позвольте тогда с истоков, с детства, ведь все, наверное, мечтали быть космонавтами, но очень мало у кого получается. А вы мечтали или это потом, по-другому уже случилось?

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Я мечтала стать учителем. И мне кажется, что немножечко в этой сфере я себя нашла, потому что действительно сейчас, хотя я не учитель, но в любом случае я делюсь своим опытом, рассказываю людям, как там, что там. Потому что, действительно, из такого количества людей, которые находятся на планете – 7-8 миллиардов человек – только примерно 600 человек побывали в космосе, в числе которых и я. Поэтому, конечно, я понимаю, что не каждому такой путь возможен, и я очень рада, что я там была и могу поделиться тем, что видела и делала, конечно, на благо нашей страны.