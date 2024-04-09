Клуб «Шуфлядка писателя» запустил конкурс рассказов в сборник мистических историй о Минске

Екатерина Стрингель, писательница, основатель белорусского клуба писателей-фантастов «Шуфлядка писателя»:

Очень загадочная, у нас очень много легенд. Наш Минск много раз перерождался, много чего происходило с ним на протяжении истории, поэтому в нем постоянно что-то происходит. Есть теория, что в Минске что-то есть, возможно, в чем есть какая-то тайна. Про эту тайну я и пишу, я достаю какие-то легенды. То, что люди сами придумали, что на протяжении многих веков хранится в нашей стране, записываю это на бумагу. Где-то это и фантазия, но 80 % – реализм, 20 % – вымысел.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите про ваш сборник. На каких авторов вы ориентируетесь?

Екатерина Стрингель:

В Беларуси очень хорошо развита современная проза именно про историю, культуру. 80 % молодежи читают мистику, фэнтези, фантастику. Хотелось, чтобы про Беларусь читали сами белорусы, чтобы про Беларусь читали во всем мире.