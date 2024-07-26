Программа по белорусской литературе идёт в ногу со временем – какие книги популярны у подростков?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: По вашему мнению, книги уходят в прошлое или все же взрослые берут ее в руки и с удовольствием читают?

Книги – это не просто бумажные листы, залитые чернилами, это целые вселенные, открывающие перед читателем различные эпохи, культуры, идеи и истории. Сегодня принято считать, что книги уходят в прошлое. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что пишут современные авторы и предлагают издательства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Курилович, учитель белорусского языка и литературы:

Я сразу начну говорить о предпочтениях молодежи. У нас программа по белорусской литературе и другим предметам идет в ногу со временем. Есть такие незыблемые темы, которые во все года, века популярны. Я соглашусь с коллегой, мнением о том, что очень большой интерес сейчас вызывает литература, где отражены события Великой Отечественной войны – это программные и непрограммные произведения для дополнительного чтения. Молодежь сейчас проявляет неподдельный интерес к творчеству современных писателей, современной белорусской литературе. Меня, несомненно, очень радует, что в топе лидеров среди молодежи и людей постарше – это поэзия. Я всегда с интересом наблюдаю, когда в тех же социальных сетях какой-то эпиграф, цитата дня – это отрывки из произведений классиков.

Алеся Лакина:

Я удивлена, на самом деле, что молодежь читает литературу, стихи. Потому что, мне кажется, сейчас в топе психология, подсознание, натальные карты, астрология.

Николай Курилович:

Саморазвитие, психология тоже.