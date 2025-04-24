Библиотеки Беларуси проведут ежегодную культурно-просветительскую акцию «Библионочь»

Погрузиться в мир книг и вдохновения. Библиотеки по всей стране проведут культурно-просветительскую акцию. Уже 25 апреля учреждения распахнут свои двери для любителей литературы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подготовили для своих гостей необычную программу, но основная тема – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Национальной библиотеке Беларуси будут работать различные тематические площадки. Запланированы лекции, встречи с писателями. В атмосферу праздничных дней посетителей перенесет музыкально-поэтическая программа и камерный спектакль.

Юлия Валуева, заведующая сектором социально-культурных проектов отдела связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси: Национальная библиотека Беларуси традиционно принимает участие в акции «Библионочь-2025». В этом году мы выступаем с темой «Победа. Память. Мир», которая посвящена 80-летию Великой Победы. Для наших посетителей мы подготовили более 20 тематических площадок на любой вкус и возраст.

Для юных читателей также немало сюрпризов. Так, Центральная детская библиотека в столице предложит множество активностей. В программе увлекательные квесты и соревнования.

Елена Чернявская, заместитель директора по библиотечной работе ГУ «Централизованная система детских библиотек Минска»:

У нас сейчас памятный год – 80 лет Победы, и хотелось бы, чтобы наши дети никогда не видели войны. Поэтому, конечно, мы вспоминаем эти памятные события во время нашего мероприятия, будем вспоминать, а также постараемся провести с детьми очень полезный досуг.

«Библионочь» – событие, уже ставшее традицией. Ежегодно оно объединяет людей разных возрастов и интересов. А также популяризирует чтение и литературу.