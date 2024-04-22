Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
«Программист. Program missed» – так называется новая книга юной писательницы Дарьи Нейжмак. В повести автор рассказывает о мире IT и закулисье программирования.
Дарья Нейжмак, автор книги:
Удивительный, прекрасный, перспективный и такой сверкающий мир IT, о котором все говорят, сверкает интересными красками. Все хотят туда попасть, некоторые даже отказываются от своих мечтаний, планов, целей ради выгоды, перспектив, которые обещает мир IT. Но мало кто говорит о минусах этого мира и том, как люди приходят к программированию, как они становятся программистами и что скрывает закулисье мира IT. Обо всем этом я рассказала в своей книге.
Подробности в видео.