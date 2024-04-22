Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста

Дарья Нейжмак, автор книги:

Удивительный, прекрасный, перспективный и такой сверкающий мир IT, о котором все говорят, сверкает интересными красками. Все хотят туда попасть, некоторые даже отказываются от своих мечтаний, планов, целей ради выгоды, перспектив, которые обещает мир IT. Но мало кто говорит о минусах этого мира и том, как люди приходят к программированию, как они становятся программистами и что скрывает закулисье мира IT. Обо всем этом я рассказала в своей книге.

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