Новости по тегу #Беллегпром

Экспозиция под названием «Мягкая сила Беларуси» открылась 11 июня.
Надежда Лазаревич рассказала о выходе «Беллегпрома» на онлайн-площадки.
Приоритет – обеспечить профессиональных спортсменов качественной формой, которая выдержит любые нагрузки.
«Задача нового руководства концерна – как раз выработать системные меры, которые необходимы для стабильного функционирования этих предприятий», – отметил Александр Турчин.
При необходимости работники «Беллегпрома» готовы дошить определенную модель, чтобы удовлетворить трендовый спрос.
Весь мир закрыт, а белорусы продолжают трудиться, сеять хлеб, шьют маски, ходят на работу.
Белорусские представители моды известны умением создавать наряды, которые поражают разнообразием фасонов, цветов и, конечно, наша продукция отличается качеством, о чём говорят и зарубежные гости.
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