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Новости по тегу #Беллегпром

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ
12 июня 2026 16:49

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ

Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн
03 июня 2026 13:29

Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства
27 января 2026 09:04

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства

Как изменится работа «Беллегпрома» – объяснил премьер-министр Беларуси
15 октября 2025 17:08

Как изменится работа «Беллегпрома» – объяснил премьер-министр Беларуси

К новому учебному году «Беллегпром» подготовил более 1 миллиона единиц продукции для школьников
06 июня 2025 08:43

К новому учебному году «Беллегпром» подготовил более 1 миллиона единиц продукции для школьников

Когда весь мир закрылся на локдаун, только ленивый не показывал пальцем на Беларусь – председатель Беллегпрома
10 января 2025 18:31

Когда весь мир закрылся на локдаун, только ленивый не показывал пальцем на Беларусь – председатель Беллегпрома

Известные белоруски выступили моделями на международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске
02 октября 2024 17:32

Известные белоруски выступили моделями на международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске

Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?
03 июля 2024 15:18

Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?

Товары со знаком качества – День работников лёгкой промышленности отмечают 9 июня в Беларуси
09 июня 2024 08:43

Товары со знаком качества – День работников лёгкой промышленности отмечают 9 июня в Беларуси

Где любят белорусскую одежду и когда будет готов костюм для Лукашенко? Пообщались с Татьяной Лугиной
04 февраля 2024 16:52

Где любят белорусскую одежду и когда будет готов костюм для Лукашенко? Пообщались с Татьяной Лугиной

В 2023-м белорусская лёгкая промышленность экспортировала продукции на 245 млн долларов
11 августа 2023 17:07

В 2023-м белорусская лёгкая промышленность экспортировала продукции на 245 млн долларов

В Минске проходит настоящий праздник льна. Чем удивляли белорусские дизайнеры на фестивале легпрома?
01 апреля 2023 19:33

В Минске проходит настоящий праздник льна. Чем удивляли белорусские дизайнеры на фестивале легпрома?