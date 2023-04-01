В Минске проходит настоящий праздник льна. Чем удивляли белорусские дизайнеры на фестивале легпрома?

Новости Беларуси. Семинары, мастер-классы, показы модных коллекций. Впервые в Минске проходит масштабный фестиваль белорусской легкой промышленности «Свята льну. Роднае – моднае», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В атмосферу праздника окунулся и наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Сегодня в моде – экотренд. Поэтому дизайнеры в выборе материала делают ставку именно на лен. Так, молодой дизайнер Никита Захарчук реанимировал списанные льняные пледы и превратил их в мужские куртки и брюки. Этому модному воплощению не было равных в номинации «Авторская коллекция».

Никита Захарчук, студент Витебского государственного технологического университета, модельер:

Коллекция достаточно яркая, и в первую очередь была поставлена задача показать лен в новом амплуа. Все знают лен как натуральный материал натуральной цветовой гаммы, то есть это бежевый, болотный, все, что связано с природой. И какое же назначение? «Лен» – у всех ассоциация «нежарко летом». На фестивале свои новые коллекции представили дизайнеры не только из Беларуси, но и России. Помимо модных показов в программе также семинары, мастер-классы по подготовке специалистов модной индустрии и выставки-продажи. Несмотря на дождливый день, у торговых прилавков было немало покупателей.

Лен – это продукция, которая всегда будет популярна, актуальна.

У меня рубашка льняная, легкая стирка. И гладится хорошо. Говорили, лен мнется, нет, сейчас уже совсем другие технологии.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Лен для Беларуси – это не только традиционная культура, но и национальный символ. Сегодня наше государство стимулирует производство льносырья. В действии ряд программ по выращиванию, уборке и переработке так называемого белорусского шелка.

Минувший год можно назвать успешным для льноводства. Урожайность льноволокна выросла почти на 20 % в сравнении с 2021-м. Всего же в 2022-м заготовили более 160 тысяч тонн тресты. Cегодня белорусский лен востребован не только в нашей стране, но и за ее пределами. Его экспортируют в полсотни стран мира. Особенным спросом белорусская льняная продукция пользуется в России, Турции, Узбекистане и Индии. Мастер-классы, семинары и выставки-продажи. Первый фестиваль белорусского легпрома проходит в Минске. Лен уже давно стал визитной карточкой нашего легпрома. Основная доля в структуре производства – домашний текстиль: постельное белье, полотенца, скатерти, шторы. Спрос на белорусскую льняную продукцию небывалый.