Известные белоруски выступили моделями на международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске
Более 100 экспонентов из шести стран. На международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске представлены одежда, аксессуары и обувь, которые будут модными в новом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визитной карточкой показа стала демонстрация качества продукции соответственно году, под знаком которого проходит 2024-й в Беларуси. На подиум вышли известные белоруски.
Белорусские представители моды известны умением создавать наряды, которые поражают разнообразием фасонов, цветов и, конечно, наша продукция отличается качеством, о чем говорят и зарубежные гости.
Выставка-ярмарка привлекательна прежде всего для оптовиков. С производителями можно заключить контракт на поставку крупной партии понравившегося товара. Среди партнеров – представители России, Узбекистана, Казахстана, Индии и Китая.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы планируем, особенно с ассоциациями нашими, коллегами профильными Российской Федерации. Это текстильная организация, это кожевенная организация. У нас тут запланировано в разные периоды переговоры. Это BTI встречи. У нас есть некоторые идеи, которые мы сейчас через документы формализуем в нашей стране. Надеюсь, что они должны выстрелить в 2025 году.
Андрей Разбродин, глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности:
Для нас очень важно, для обеих стран, чтобы мы перешли от возможности продвигать нашу продукцию на рынках друг друга, к полноценной кооперации, к единому рынку и единой системе платежей, чтобы все это упростилось. Чтобы мы через некоторое время стали более конкуренты.
В рамках выставки проходят специализированные семинары, бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий, представителей торговли, презентации компаний, показы коллекций одежды и обуви. Красиво выглядеть – легко.