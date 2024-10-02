Известные белоруски выступили моделями на международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске

Более 100 экспонентов из шести стран. На международной выставке-ярмарке товаров легпрома в Минске представлены одежда, аксессуары и обувь, которые будут модными в новом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визитной карточкой показа стала демонстрация качества продукции соответственно году, под знаком которого проходит 2024-й в Беларуси. На подиум вышли известные белоруски.

Белорусские представители моды известны умением создавать наряды, которые поражают разнообразием фасонов, цветов и, конечно, наша продукция отличается качеством, о чем говорят и зарубежные гости.

Выставка-ярмарка привлекательна прежде всего для оптовиков. С производителями можно заключить контракт на поставку крупной партии понравившегося товара. Среди партнеров – представители России, Узбекистана, Казахстана, Индии и Китая.