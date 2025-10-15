Как изменится работа «Беллегпрома» – объяснил премьер-министр Беларуси

Состояние экономики, настораживающие тенденции в машиностроении, сотрудничество с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами. С докладом сегодня глава государства принял премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе общения с журналистами Александр Турчин также озвучил задачи, которые стоят перед новыми руководителями белорусской легкой промышленности. Соответствующие кадровые решения Президент принял в начале недели. Новые руководители уже были представлены трудовым коллективам. Как отметил Александр Турчин, в модернизацию многих предприятий были вложены серьезные средства, сегодня нужна отдача.