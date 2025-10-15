Как изменится работа «Беллегпрома» – объяснил премьер-министр Беларуси

Состояние экономики, настораживающие тенденции в машиностроении, сотрудничество с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами. С докладом сегодня глава государства принял премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе общения с журналистами Александр Турчин также озвучил задачи, которые стоят перед новыми руководителями белорусской легкой промышленности. Соответствующие кадровые решения Президент принял в начале недели. Новые руководители уже были представлены трудовым коллективам. Как отметил Александр Турчин, в модернизацию многих предприятий были вложены серьезные средства, сегодня нужна отдача.
Скажите, пожалуйста, какая дальнейшая стратегия развития концерна и как изменится стратегия развития предприятий, на которых изменились руководители?
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Что касается «Беллегпрома», необходимо принятие, скажем, системных решений. Ведь, по большому счету, легкая промышленность нашей страны, она представлена огромным количеством предприятий, которые в том числе не входят в концерн. Я почему говорю о системных решениях? Потому что мы не один раз, в том числе и на уровне главы государства, рассматривали работу этих предприятий. Но вот, к сожалению, иногда так получается, что вот меры государственной поддержки, которые даются, позволяют только на относительно небольшой период времени стабильно функционировать этим предприятиям, а дальше приходится опять идти к Президенту и просить о той или иной помощи. Задача нового руководства концерна – как раз выработать системные меры, которые необходимы для стабильного функционирования этих предприятий. Мы в ближайшее время будем предлагать главе государства очередные кадровые решения. Потому что сейчас время, которое требует принятия решений и требует ответственности и понимания, что сегодня за твоей спиной, как руководителя, стоят коллективы. И ты должен работать так, чтобы твои коллективы имели уверенность в завтрашнем дне.
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