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В 2023-м белорусская лёгкая промышленность экспортировала продукции на 245 млн долларов

11 августа 2023 17:07
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия легкой промышленности за полгода экспортировали свою продукцию на 245 миллионов долларов, и это на 18 % больше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-м белорусская лёгкая промышленность экспортировала продукции на 245 млн долларов-1

Свыше 80 % продукции легпрома отправляется на зарубежные рынки. Поставки идут в более 90 стран мира. Наши ткани и одежду покупают в 70 российских регионах. Несмотря на санкционное давление, предприятиями концерна обеспечен рост экспорта и в страны Евросоюза: Чехию, Венгрию, Грецию, Нидерланды. Беларусь не входит в число ведущих мировых производителей легкой промышленности, но ее удельный вес на территории стран СНГ составляет порядка 20 %.

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# Беллегпром # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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