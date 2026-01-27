Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства

«Своя рубашка ближе к телу». Этому принципу отныне следует белорусский спорт. От экипировки национальных сборных до маек для массовых забегов – теперь только свое, родное. Чтобы создавать продукт, не уступающий мировым брендам, концерн «Беллегпром» и Министерство спорта объединяют усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритет – обеспечить профессиональных спортсменов качественной формой, которая выдержит любые нагрузки. Успешные примеры уже есть и в массовом спорте. Визитная карточка столицы – Минский полумарафон теперь одет исключительно в белорусское. Десятки тысяч участников выходят на старт в отечественной экипировке.

Дмитрий Евменчик, начальник управления экономики и инвестиций Министерства спорта и туризма Беларуси:

Министерство спорта на постоянной основе проводит работу по импортозамещению для нужд наших национальных сборных команд. Есть прекрасные примеры, в частности, Минский полумарафон. Раньше маечки для участников, порядка 25 тысяч штук, это было импортное. Сейчас это все отшивается в Республике Беларусь. Полный цикл.

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Наша основная задача в направлении одежды для спорта – это разработка инновационных полотен из собственного белорусского сырья. И на сегодняшний день мы успешно идем по данному направлению и производим импортозамещающую продукцию для спортсменов.