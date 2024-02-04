Где любят белорусскую одежду и когда будет готов костюм для Лукашенко? Пообщались с Татьяной Лугиной

Беларуси и России важно продолжать углубление интеграции, и регионы играют в этом процессе не последнюю роль, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко всегда об этом говорил, потому что есть у нашего Президента четкое осознание и понимание того, что живем не одним днем, а думать надо о будущем. Сотрудничество на межрегиональном уровне станет той самой присадкой, которая избавит отношения от воды, то есть хоть и громких, но общих фраз, в целом никуда не ведущих, и укрепит интеграцию, которую в таком случае не разрушит ни время, ни санкции, ни другие испытания.

Хорошем примером кооперации могут служить отношения Беларуси и Архангельской области России. На неделе стало известно: в этот регион растут поставки нашей техники. Есть планы на покупку могилевских лифтов. Да и в целом есть заинтересованность в локализации производства машин и оборудования, необходимого на северо-западе России, об этом на неделе заявил губернатор арктического региона. В строчку двустороннего сотрудничества попал и наш легпром. Россияне давно оценили белорусские лекала. Но значительно освежили интерес соседей санкции, которые очистили гардеробы россиян от импортных луков. Кто еще носит белорусское, почему отечественный лен не выходит из европейской моды и какой костюм шьют для Президента? На неделе прошлись по магазинам с главой концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. «Эти халаты любят жены российских губернаторов»

С председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной встречаемся в Первом национальном торговом доме, который открыли под занавес 2023-го. Место неслучайно. Здесь концентрация всего белорусского. Вернее, только белорусского: от сыра и хлеба до туфель и мотоциклов. Конечно, и наша цель пройтись по магазинам. Но мы выбираем с пристрастием.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Девочки, как у вас тут дела? Что продается? Продавайте! Татьяна Лугина признается, что на шопинг времени нет. Но ассортимент знает до мелочей – должность обязывает.

Татьяна Лугина:

Вот эти халаты любят жены российских губернаторов. У меня таких одна жена, не буду говорить на камеру, купила три: себе и подругам. У них же бани, понимаете, они выходят на улицу, они гуляют во дворах. 246 рублей – вот, пожалуйста. Ольга Коршун:

Красиво.

Вообще, россияне – истинные ценители белорусских товаров, а к нашему легпрому и вовсе питают особые чувства, которые, кажется, вспыхнули с новой силой в последние несколько лет. Когда российский рынок покинули зарубежные бренды, соседи буквально заново открыли наши магазины. Отсюда и бизнес-стратегия белорусского концерна.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

В течение 2023 года мы открыли уже два магазина «Да дому» в Екатеринбурге и Новосибирске. Запланировано в 2024-м открыть в России восемь таких магазинов до декабря. Кроме «Да дому» у нас точечно предприятия открывают свои монобрендовые магазины и планируют в этом году тоже развивать фирменную торговлю. Мы сегодня пришли к четкому пониманию, что работать только через оптовые звенья в Российской Федерации – это не тот маржинальный доход, который мы хотели бы иметь. Решено с Россией развить и промкооперацию. И эти договоренности шиты не белыми нитками. В Грозном вовсю уже строчат по белорусским лекалам. А вообще в мире почти сотня стран, где мы попали в модные тренды. Кто сегодня закупает белорусский лен?

Татьяна Лугина:

Мы поставляем, если взять всю легкую промышленность страны, то, по статистике, в 95 стран мира. Основная доля в структуре экспорта – это, конечно, Российская Федерация. Но я хочу сказать, что неплохо промышленность наша работает по отгрузке товара и с азиатскими странами всеми: и Азербайджан, и Таджикистан, и, казалось бы, Узбекистан, который конкурент или коллега. Но есть определенные нишевые товары, которые и в Узбекистан хорошо поставляются: это и оршанские ткани, и белье. Да и посуду наша тоже в азиатские страны поставляется, Добрушский фарфоровый завод неплохо отгружает товар. Поэтому взаимодействие идет. Конечно, как и у любой отрасли, перед нами стоит задача дальнюю дугу осваивать. В период санкций, конечно, замедлилась динамика, хотя отгрузка есть, Оршанского льнокомбината в европейские страны. Они отгружают и во Францию, и в Германию, и в Бельгию.

Лен сегодня действительно уникальный и редкий товар. Немногие берутся за его возделывание. Культура капризная, требует повышенного внимания. В Беларуси в одно время тоже хотели даже отказаться от такого сельхозопыта, но за лен заступился Президент. Эта культура политическая, да и востребованная на рынке. «Из короткого волокна порох вы сделаете». Что Лукашенко сказал новому гендиректору Оршанского льнокомбината?

Глава государства требовал полностью пересмотреть подходы к переработке, и сейчас из торгового аутсайдера лен постепенно возвращается и в торговлю, и в наш гардероб. Татьяна Алексеевна говорит, что в сезоне-2024 планируют отшить более 50 тысяч мужских рубашек изо льна. Кстати, и глава государства задает моду в этом вопросе. Президент не раз появлялся на публике в льняной одежде. А сейчас и шерстяной костюм из отечественных тканей может появиться в гардеробе Первого. Когда будет готов костюм для Президента?

Ольга Коршун:

Когда будет готов костюм для Президента? Татьяна Лугина:

Я думаю, что к 10 февраля он будет готов. Мы очень, конечно, волнуемся, чтобы он сел. Потому что это все-таки костюмная группа. Шьем. Я думаю, все получится. Главное, чтобы костюмчик сидел. Для Лугиной это не просто слова, а залог продаж и покупательской любви. Но работают не только над лекалами, а еще хотят обрезать лишнее и в стоимости. Для этого в том числе стараются процессы производства, где это возможно, автоматизировать. К примеру, новое оборудование в ближайшее время поступит на предприятия в Барановичи, где будут перешивать в автоматическом режиме постельное белье.

Татьяна Лугина:

Мы проделали работу, в 2023 году изучили ряд предложений и турецких компаний, и китайских компаний с выездом на место по автоматизации каких-то пошивочных операций или вообще ассортиментных групп. Мы буквально ожидаем, из Китая прибывают комплексы по перешиву постельного белья. Будет монтировать их в феврале на Барановичском хлопчато-бумажном объединении, где планируем перешивать в автоматическом режиме. Все наволочки, простыни, пододеяльники, простыни на резинке дальше будет приобретать, чтобы автоматы шили. Мы поставили задачу, максимально все предприятия – исключить ручной труд на тех операциях в легкой промышленности, где можно сегодня приобрести оборудование. Это экономия, снижение затрат, себестоимости. Хоть разговор ведем сугубо и о легкой промышленности, но в случае необходимости смогут перейти и на другие лекала. Ольга Коршун:

Что касаются военной сферы, «Беллегпром» принимает участие в снабжении наших военных?