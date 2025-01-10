Когда весь мир закрылся на локдаун, только ленивый не показывал пальцем на Беларусь – председатель Беллегпрома

Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Пандемия COVID-19 – это было, конечно, колоссальное испытание для миллионов медиков, и белорусских в том числе. И за это им огромное спасибо. Но есть и обратная сторона той войны, когда в наш лексикон врывается непонятное словечко «локдаун». Тотальный локдаун, когда вдруг по всему миру на ключ закрываются заводы, фабрики, кинотеатры, авиакомпании, да что там, целые государства. И для национальных экономик все это, конечно, было сродни самоубийству. И вот все это превращается в мировую драму с предсказуемо печальным финалом. Каков же сценарий? Мы в тот период пишем собственный, конечно, очень осторожно, ведь вирус – штука невероятно опасная. Но мы – и это главное – не стреляем в упор по собственной экономике, по заводам и фабрикам, по тысячам рабочих мест, а значит, по будущему, тогда еще будущему, миллионов людей. И кто сейчас оказался прав?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Когда весь мир закрылся, и только ленивый не показывал на Беларусь пальцем, что как, весь мир в локдауне, весь мир закрыт, а белорусы продолжают трудиться, сеять хлеб, шьют маски, ходят на работу и в общем-то, что себе глава государства белорусский позволяет, как живет его народ? Прошло время, и потом уже была и вторая такая вспышка, и третья, и весь мир признал, что правильное было решение, что людям надо трудиться, экономика должна жить.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

На два года остановить, даже больше двух лет, почти три года, остановить экономику, это просто катастрофа. Мы продолжали работать, многие эксперты с фамилией, известной в мире, говорили о другом. И не слушать их было невозможно. Они везде были, и поэтому та стратегия, которая была, нам дала возможности, я б сказал, не уменьшить, а развить, я даже могу сказать по нашему продукту, мы увеличили объемы производства и продаж в этот период.