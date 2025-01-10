Когда весь мир закрылся на локдаун, только ленивый не показывал пальцем на Беларусь – председатель Беллегпрома

Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Пандемия COVID-19 – это было, конечно, колоссальное испытание для миллионов медиков, и белорусских в том числе. И за это им огромное спасибо. Но есть и обратная сторона той войны, когда в наш лексикон врывается непонятное словечко «локдаун». Тотальный локдаун, когда вдруг по всему миру на ключ закрываются заводы, фабрики, кинотеатры, авиакомпании, да что там, целые государства. И для национальных экономик все это, конечно, было сродни самоубийству. И вот все это превращается в мировую драму с предсказуемо печальным финалом. Каков же сценарий? Мы в тот период пишем собственный, конечно, очень осторожно, ведь вирус – штука невероятно опасная. Но мы – и это главное – не стреляем в упор по собственной экономике, по заводам и фабрикам, по тысячам рабочих мест, а значит, по будущему, тогда еще будущему, миллионов людей. И кто сейчас оказался прав?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Когда весь мир закрылся, и только ленивый не показывал на Беларусь пальцем, что как, весь мир в локдауне, весь мир закрыт, а белорусы продолжают трудиться, сеять хлеб, шьют маски, ходят на работу и в общем-то, что себе глава государства белорусский позволяет, как живет его народ? Прошло время, и потом уже была и вторая такая вспышка, и третья, и весь мир признал, что правильное было решение, что людям надо трудиться, экономика должна жить.
Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
На два года остановить, даже больше двух лет, почти три года, остановить экономику, это просто катастрофа. Мы продолжали работать, многие эксперты с фамилией, известной в мире, говорили о другом. И не слушать их было невозможно. Они везде были, и поэтому та стратегия, которая была, нам дала возможности, я б сказал, не уменьшить, а развить, я даже могу сказать по нашему продукту, мы увеличили объемы производства и продаж в этот период.
Алена Сырова, политический обозреватель, телеведущая:
Когда весь мир закрывался, он просто сходил с ума, и только мы шли своим путем. Было даже среди своих полное непонимание и недоумение. Ну как? Западный прогрессивный мир закрывается, а мы? А мы что? И потом, спустя время, ведь говорили так, публично, только о шведском пути, который был немножко схож с нашим, но все почему-то умолкали и предпочитали делать вид, что в Беларуси такого не было. Ну мы теперь понимаем, почему. Потому что была масштабная подготовка к 2020 году. Но вместе с тем, Президент тогда своим примером показал, что, во-первых, он ездит по стране, он общается с коллективами, во-вторых, он абсолютно все сделал для того, чтобы не допустить паники. Ни одно предприятие не остановилось, ни одно предприятие не оказалось продано за бесценок тем, кому оно очень нужно. Ни одно предприятие не увольняло сотрудников. Конечно, это сыграло ему абсолютно не в плюс вот на короткой дистанции, но на дальней – однозначно наша победа.
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