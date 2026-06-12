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Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ

12 июня 2026 16:49
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Ко Дню России в нашем обновленном павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная экспозиция. Ее символично назвали «Мягкая сила Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представили лучшие образцы отечественной легкой промышленности – от ковровых изделий и посуды до льняных комплектов. Все, что создает уют и давно стало визитной карточкой наших производителей в российских регионах, традиционно отличается высочайшим качеством, экологичностью и доступной стоимостью.

Отдельное внимание гостей выставки – к новинкам от белорусских дизайнеров. Настоящий ажиотаж вызвала стильная одежда из натуральных тканей, которая успешно заменяет ушедшие западные бренды. 

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ-2

Минск и Москва продолжают развивать кооперацию в сфере легкой промышленности. В продукции, которую выпускают наши предприятия, около 30 % российской составляющей. Таким образом создаются товары, ориентированные на общий союзный рынок. Один из последних примеров такого сотрудничества – разработка новой подкладочной ткани для школьной формы. Это современное и практичное решение уже готово к внедрению на производстве.

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ-4

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы отшиваем для многих брендов Российской Федерации у нас, на территории Республики Беларусь, изделия, потому что у нас сильная школа, мы можем оперативно сорганизоваться и произвести как специзделия, так и деловую одежду, в том числе школьную и обувь. Первый квартал закончили с очень хорошей динамикой – больше 150 % составил экспорт в Российскую Федерацию. Почти во всех регионах мы присутствием как готовым продуктом, так и поставками сырья либо тканей.

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ-6

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России:
Мы очень заинтересованы, чтобы на российском рынке были высококачественные, действительно натуральные… Мы знаем, как у вас очень тщательно следят и смотрят за соблюдением всех ГОСТов и всего остального. Чтобы белорусские товары, которые сделаны и действительно соответствуют высоким критериям качества, были и использовались нашими россиянами. Мы заинтересованы, чтобы наше Союзного государство укреплялось экономически. Мы видим огромный потенциал, потому что все, что у вас, особенно последний год, происходит в легкой промышленности – это действительно уже мировой уровень качества, технологий, дизайна.

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ-8

В белорусском павильоне на ВДНХ потенциал нашей легкой промышленности представлен на шести витринах. Разные образы демонстрируют возможности отечественных предприятий: от пошива спецодежды до спортивного ассортимента. Проект рассчитан на несколько месяцев.

Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Союзное государство # Беллегпром # Государственная политика в сфере промышленности # Надежда Лазаревич

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