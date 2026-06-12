Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ

Ко Дню России в нашем обновленном павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная экспозиция. Ее символично назвали «Мягкая сила Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представили лучшие образцы отечественной легкой промышленности – от ковровых изделий и посуды до льняных комплектов. Все, что создает уют и давно стало визитной карточкой наших производителей в российских регионах, традиционно отличается высочайшим качеством, экологичностью и доступной стоимостью.

Отдельное внимание гостей выставки – к новинкам от белорусских дизайнеров. Настоящий ажиотаж вызвала стильная одежда из натуральных тканей, которая успешно заменяет ушедшие западные бренды.