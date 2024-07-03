Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?

Одежда, постельное белье, столовый текстиль – все это создано заботливыми руками тружеников белорусского легпрома. Создано с мастерством и ответственным отношением к делу, ведь от их работы зависит не только качество товара, но и качество нашей жизни.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».

Юрий Царев, ведущий:

Чем может гордиться наша белорусская легкая промышленность? Какие достижения сейчас у нас есть?