Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?

Одежда, постельное белье, столовый текстиль – все это создано заботливыми руками тружеников белорусского легпрома. Создано с мастерством и ответственным отношением к делу, ведь от их работы зависит не только качество товара, но и качество нашей жизни.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».
Юрий Царев, ведущий:
Чем может гордиться наша белорусская легкая промышленность? Какие достижения сейчас у нас есть?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Безопасность страны – это не только продуктовая безопасность, в том числе легкая промышленность и те товары народного потребления, которые мы с удовольствием производим и реализуем. Конечно, за эти годы отрасль не стояла на месте и то, что модернизировались предприятия текстильного направления, кожевенно-обувного направления – это, безусловно, да. Я сегодня абсолютно с гордостью на внутренних различных площадках и особенно внешнем контуре делюсь информацией по нашим предприятиям, ассортименту, нашему развитию. Самое главное, что нам удалось сохранить и современное предприятие иметь разнонаправленного профиля.
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