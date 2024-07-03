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Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?

03 июля 2024 15:18
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Одежда, постельное белье, столовый текстиль – все это создано заботливыми руками тружеников белорусского легпрома. Создано с мастерством и ответственным отношением к делу, ведь от их работы зависит не только качество товара, но и качество нашей жизни.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».

Юрий Царев, ведущий:
Чем может гордиться наша белорусская легкая промышленность? Какие достижения сейчас у нас есть?

Синтез современных технологий и традиций – как развивается белорусская лёгкая промышленность?-1

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Безопасность страны – это не только продуктовая безопасность, в том числе легкая промышленность и те товары народного потребления, которые мы с удовольствием производим и реализуем. Конечно, за эти годы отрасль не стояла на месте и то, что модернизировались предприятия текстильного направления, кожевенно-обувного направления – это, безусловно, да. Я сегодня абсолютно с гордостью на внутренних различных площадках и особенно внешнем контуре делюсь информацией по нашим предприятиям, ассортименту, нашему развитию. Самое главное, что нам удалось сохранить и современное предприятие иметь разнонаправленного профиля.

Подробнее в видео.

# Беллегпром # общество # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Татьяна Лугина

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