Прямой эфир

Новости по тегу #Белгосцирк

Шоу тигров и итальянский темперамент – в Белгосцирке представили новую программу «Фиеста»
26 июня 2026 07:19

Шоу тигров и итальянский темперамент – в Белгосцирке представили новую программу «Фиеста»

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска
23 декабря 2025 18:12

«Наши дети» – в Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел
18 октября 2025 17:12

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»
08 октября 2025 13:59

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани
26 сентября 2025 09:07

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани

Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами
23 мая 2025 09:37

Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами

Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка
10 февраля 2025 14:38

Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка

Этого не покажут обычному зрителю! Узнали, что находится в закулисье Белгосцирка
16 октября 2024 06:39

Этого не покажут обычному зрителю! Узнали, что находится в закулисье Белгосцирка

15 февраля Белгосцирк представит новую программу
14 февраля 2013 14:54

15 февраля Белгосцирк представит новую программу

14 ноября 2012 08:32

В Минский цирк привезли 10 дорогих уникальных скакунов чистокровной породы