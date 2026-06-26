Новости по тегу #Белгосцирк

Музыка лета, яркие костюмы, итальянский темперамент и атмосфера беззаботного отпуска. А все это «Фиеста» в Белгосцирке. О том, что увидят зрители в новой программе и какие номера готовят артисты, узнали у наших гостей.
Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка приглашение на такое зрелищное шоу – настоящий новогодний подарок.
В Минске – настоящий день чудес для более сотни особенных ребят, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они приехали в столицу, чтобы увидеть «Вселенную волшебства» – шоу в Белгосцирке.
Каждый номер программы поражает своей уникальностью и мастерством исполнителей. Воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты, дрессировщики медведей и наездники на лошадях. Такой разнообразный состав артистов обещает захватывающее шоу.
С 27 сентября по 30 ноября в Белгосцирке пройдет уникальный цирковой фэнтези-спектакль «Мирас», созданный в сотрудничестве с Казанским государственным цирком.
Незабываемое представление также увидят зрители Гродно, Бреста, Пинска, Барановичей и Лиды.
По задумке, на неизведанной планете живут чудесные люди и животные! Их выступления вас точно поразят!
Интересный факт – в день открытия на цирке не было фонтанчика на куполе. Его достроили лишь два года спустя.
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