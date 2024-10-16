Этого не покажут обычному зрителю! Узнали, что находится в закулисье Белгосцирка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Цирк – это особый мир, где хорошо и взрослым, и детям, где мы искренне смеемся и замираем в восхищении. Это место с невероятной атмосферой и энергетикой. Яркие огни прожекторов, ловкость акробатов, безграничные возможности человеческого тела. Здесь завораживает все. Сооружение Белгосцирка – грандиозное и величественное, приспособленное для показа всех жанров. Его строили четыре года по проекту Владимира Жукова. Интересный факт – в день открытия на цирке не было фонтанчика на куполе. Его достроили лишь два года спустя.

Анастасия Туманова, экскурсовод Белгосцирка, воздушная гимнастка:

В проекте из 20 цирков он был первым построен. По примерно одному архитектурному плану проект должен был охватить все столицы союзных республик, то есть 15 союзных республик и пять удаленно крупных городов.

Здание напоминало ротонду, накрытую сферическим куполом. Причем не таким, как в большинстве цирков Советского Союза. Анастасия Туманова:

Если вы зайдете в зрительный зал, то увидите, что купол – хрупкая конструкция, но это цирковое сооружение и должно выдерживать огромную нагрузку: воздушные номера, поднимать осветительную аппаратуру. Наш купол не поддерживается вспомогательными колоннами.

Именно поэтому в Белгосцирке нет слепых зон и манеж хорошо просматривается из любой точки зала. Еще одна фишка – это оркестровая ниша, которая может исчезать по специальным рельсам. Такой трюк стал возможен после серьезной реконструкции, которую провели в 2010-м. Сегодня минская арена – одна из лучших в Европе и мире. Ее масштабам и технической оснащенности восхищаются даже в Монте-Карло. Только манежей у нас пять, и они передвигаются, а ведь такого количества нет ни в одном цирке мира. Анастасия Туманова:

На самом деле в глубину он всего лишь метровый. Круглая метровая платформа, которая на специальном механизме опускается в шахту. Шахта, круглая, как колодец, уходит вниз почти на 15 метров. Это 4,5 этажа. Остальные манежи находятся сбоку, где место выхода артистов, на подземных этажах друг над другом. Заглянем еще в одну святая святых.

Привет, моя буся. Будешь сухарик?

Такими словами Максим Шолох каждый день приветствует своих четвероногих друзей. Их у него восемь.