В Минский цирк привезли 10 дорогих уникальных скакунов чистокровной породы

Новости Минска. Джигитовка на ахалтекинских лошадях — туркменский цирк привез в Минск 10 уникальных скакунов. Чистокровная порода, которая не скрещивалась с другими на протяжении 5 тысяч лет. Эталонные верховые лошади поражают своей скоростью и внешним видом — редким окрасом, статью и темпераментом. Благодаря подтянутым формам их часто сравнивают с борзыми собаками или гепардам.

Уникальных лошадей доставили в Минск на самолете, 14 ноября они прогулялись по тренировочному манежу, а 15 - проведут первую полноценную тренировку.

В Минске туркменский цирк продемонстрирует несколько номеров. Гвоздем программы станет шоу всадников, которые вихрем пронесутся по арене, исполняя на ходу рискованное акробатические элементы.

Сбруя для одного из главных героев программы, как говорят организаторы, сделана из чистого золота, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Пыгы Байрамдурдыев, руководитель конной ассоциации «Туркмен атлары»:

Это порода считается самой древней, самая красивая, самая стройная. У них красивый окрас. Джигитовка – это туркменские национальные конные игры.

Татьяна Бондарчук, директор - художественный руководитель «Белгосцирка»:

Невероятные лошади, смотрела бы, не отрывая глаз. Они очень дорогие. Программа в двух отделениях: и гимнасты, и акробаты, и дрессура медведей, обезьянки, кошки. Зрителей ждет потрясающая богатейшая программа.