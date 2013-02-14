15 февраля Белгосцирк представит новую программу

Новости Беларуси. Белгосцирк представляет новую программу. Премьера завтра. Сегодня же артисты репетируют уникальные номера. Среди них - аттракцион со львами. Зрителей также удивят акробаты, гимнасты, жонглеры и силачи. Практически все они получили престижные награды ежегодного международного фестиваля в Монте-Карло.

Напомним, в конце января артисты «Белгосцирка» вернулись с этого циркового форума, где получили специальный приз принцессы Стефании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серж Бондарчук, главный режиссер Белгосцирка:

Мы за последний год сделали очень большую работу и заявили о себе во всем мире. Мы приглашены в перспективе практически на все фестивали и в качестве жюри, и в качестве участников наши артисты поедут. Поэтому мы обязаны сделать громкий жест.