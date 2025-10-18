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Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел

18 октября 2025 17:12
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Позаботиться о тех, кому особенно нужно внимание и тепло. Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел-2

Сегодня, 18 октября, в Минске – настоящий день чудес для более сотни особенных ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они приехали в столицу, чтобы увидеть «Вселенную волшебства» – шоу в Белгосцирке.

В зрительном зале собрались воспитанники домов семейного типа, социально-педагогических центров и других учреждений из Гродненской и Брестской областей. Их встретили как желанных гостей: угощения, фото на память и, конечно, главное – захватывающее цирковое представление.

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел-4

Наталья Наумовец, заведующая отделом Брестского областного социально-педагогического центра:
Среди ночи разбудили родители, воспитатели, что они уже опаздывают. Друг друга начинали будить. Поэтому для них это были просто неимоверные эмоции, которые они ждут. Им и спать не хотелось, хотя дорога из города Бреста очень далекая. 5 часов нам ехать, но все равно им не мешает это ждать, надеяться на сказку, на чудо. 

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел-6

Я бы хотел увидеть, как выступают животные. Например, слон или обезьяна.

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел-8

Я здесь не была, ждала, когда приеду. Я хочу выйти отсюда с положительными эмоциями. 

На манеже – воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и дрессированные животные. Особенно много эмоций у юных зрителей вызвали четвероногие артисты. Для большинства ребят это был первый визит в цирк. А для кого-то – исполнение давней мечты. Довольны остались не только дети, но и организаторы. 

Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел-10

Марина Денисевич, помощник председателя Белорусского союза женщин: 
Хочу сказать, что это прекрасная инициатива. Мы рады присоединяться к ней каждый год. Для нас дети, и вообще поддержка детства, – это одна из главных задач Белорусского союза женщин. Каждый год детки, которые приезжали к нам раньше, воспитатели нам рассказывают, что они помнят такое путешествие очень долго. И мы надеемся, что те, кто приехал к нам в этом году, также это не забудут.

Белорусский союз женщин в Неделю родительской любви проводит чествование матерей и отцов, организовывает акции и праздники для детей, дарит подарки. Вот и поездка в столичный цирк для тех, кто особенно нуждается в теплоте и заботе, уже стала доброй традицией. 

# Белоруский союз женщин # Белгосцирк

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