Позаботиться о тех, кому особенно нужно внимание и тепло. Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 18 октября, в Минске – настоящий день чудес для более сотни особенных ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они приехали в столицу, чтобы увидеть «Вселенную волшебства» – шоу в Белгосцирке. В зрительном зале собрались воспитанники домов семейного типа, социально-педагогических центров и других учреждений из Гродненской и Брестской областей. Их встретили как желанных гостей: угощения, фото на память и, конечно, главное – захватывающее цирковое представление.

Наталья Наумовец, заведующая отделом Брестского областного социально-педагогического центра:

Среди ночи разбудили родители, воспитатели, что они уже опаздывают. Друг друга начинали будить. Поэтому для них это были просто неимоверные эмоции, которые они ждут. Им и спать не хотелось, хотя дорога из города Бреста очень далекая. 5 часов нам ехать, но все равно им не мешает это ждать, надеяться на сказку, на чудо.

Я бы хотел увидеть, как выступают животные. Например, слон или обезьяна.

Я здесь не была, ждала, когда приеду. Я хочу выйти отсюда с положительными эмоциями. На манеже – воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и дрессированные животные. Особенно много эмоций у юных зрителей вызвали четвероногие артисты. Для большинства ребят это был первый визит в цирк. А для кого-то – исполнение давней мечты. Довольны остались не только дети, но и организаторы.