Позаботиться о тех, кому особенно нужно внимание и тепло. Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позаботиться о тех, кому особенно нужно внимание и тепло. Белорусский союз женщин вместе с Белгосцирком присоединились к эстафете добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 18 октября, в Минске – настоящий день чудес для более сотни особенных ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они приехали в столицу, чтобы увидеть «Вселенную волшебства» – шоу в Белгосцирке.
В зрительном зале собрались воспитанники домов семейного типа, социально-педагогических центров и других учреждений из Гродненской и Брестской областей. Их встретили как желанных гостей: угощения, фото на память и, конечно, главное – захватывающее цирковое представление.
Наталья Наумовец, заведующая отделом Брестского областного социально-педагогического центра:
Среди ночи разбудили родители, воспитатели, что они уже опаздывают. Друг друга начинали будить. Поэтому для них это были просто неимоверные эмоции, которые они ждут. Им и спать не хотелось, хотя дорога из города Бреста очень далекая. 5 часов нам ехать, но все равно им не мешает это ждать, надеяться на сказку, на чудо.
Я бы хотел увидеть, как выступают животные. Например, слон или обезьяна.
Я здесь не была, ждала, когда приеду. Я хочу выйти отсюда с положительными эмоциями.
На манеже – воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и дрессированные животные. Особенно много эмоций у юных зрителей вызвали четвероногие артисты. Для большинства ребят это был первый визит в цирк. А для кого-то – исполнение давней мечты. Довольны остались не только дети, но и организаторы.
Марина Денисевич, помощник председателя Белорусского союза женщин:
Хочу сказать, что это прекрасная инициатива. Мы рады присоединяться к ней каждый год. Для нас дети, и вообще поддержка детства, – это одна из главных задач Белорусского союза женщин. Каждый год детки, которые приезжали к нам раньше, воспитатели нам рассказывают, что они помнят такое путешествие очень долго. И мы надеемся, что те, кто приехал к нам в этом году, также это не забудут.
Белорусский союз женщин в Неделю родительской любви проводит чествование матерей и отцов, организовывает акции и праздники для детей, дарит подарки. Вот и поездка в столичный цирк для тех, кто особенно нуждается в теплоте и заботе, уже стала доброй традицией.