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Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю

08 ноября 2018 06:49
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Новости Беларуси. В белорусских домах будут проживать французские семьи. В городе Вильрю презентовали жилой квартал, возведенный из деревянных домов белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю-1

Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю-3

Взаимовыгодное сотрудничество французской компании и Шкловского предприятия отметили открытием памятной доски, посвященной присвоению данному кварталу имени Жана Жилибера.

Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю-6

Павел Латушко, посол Беларуси во Франции:
Гэты квартал ад сённяшняга дня носiць імя славутага Жылiбера, якi нарадзiўся ў Ліоне, у Францыі, але працаваў у горадзе Гродна. Стварыў першую медычную акадэмію, дзякуючы чаму з“явіўся першы ва Усходне-Цэнтральнай Еўропе батанічны сад.

Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю-9

Алан Казони, мэр города Вильрю:
Этот проект нам интересен по следующим причинам. Первая – белорусские дома полностью соответствуют французским требованиям и потребностям людей, которые приезжают жить в Вильрю.

И вторая – этот проект позволяет наладить международное сотрудничество с такой страной, как Беларусь, которая приобретает всё больший вес в Европе.

В планах властей не останавливаться на достигнутом, и к концу 2019 года не только увеличить застройку до 132 домов, но и поставки строительных материалов и мебели.

Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю-12

# Беларусь-Франция # общество # Павел Латушко # Фотофакт

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