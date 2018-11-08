Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю

Новости Беларуси. В белорусских домах будут проживать французские семьи. В городе Вильрю презентовали жилой квартал, возведенный из деревянных домов белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, посол Беларуси во Франции: Гэты квартал ад сённяшняга дня носiць імя славутага Жылiбера, якi нарадзiўся ў Ліоне, у Францыі, але працаваў у горадзе Гродна. Стварыў першую медычную акадэмію, дзякуючы чаму з“явіўся першы ва Усходне-Цэнтральнай Еўропе батанічны сад.

Алан Казони, мэр города Вильрю:

Этот проект нам интересен по следующим причинам. Первая – белорусские дома полностью соответствуют французским требованиям и потребностям людей, которые приезжают жить в Вильрю.

И вторая – этот проект позволяет наладить международное сотрудничество с такой страной, как Беларусь, которая приобретает всё больший вес в Европе.

В планах властей не останавливаться на достигнутом, и к концу 2019 года не только увеличить застройку до 132 домов, но и поставки строительных материалов и мебели.