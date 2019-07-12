Группы «Shuma» и «Nizkiz» разогреют минчан в День взятия Бастилии

Посольство Франции представляет. Уже в это воскресенье минчане и гости столицы отпразднуют одну из самых памятных дат в истории Пятой Республики – День взятия Бастилии. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор культурных мероприятий Посольства Франции в Республике Беларусь – Инна Мациенко.

Когда и где будет проходить мероприятие, и кому можно его посетить? Инна Мациенко, координатор культурных мероприятий Посольства Франции в Республике Беларусь:

Обязательно можно и нужно всем. Мероприятие бесплатное. Для минчан и гостей города Минска 14 июля на уже знакомой и всеми полюбившейся площадке «У Ратуши».

В 20.30 начало, концерт «Минск-Париж» с участием двух исполнителей из Беларуси, приглашенных гостей из Франции – группы «Swing of France». Достаточно молодой коллектив – в 2010 году они создали свою группу. И их стиль уже заложен в их названии.

Они работают в стиле джаз-мюзет – это такое смешение стилей – американского swing, джаз-мануша, народных популярных мелодий французских, которые были популярны в 30-е годы. И их играли на балах. Они – одна из групп, которая представляет ренессанс-мюзет, который играют на бал-мюзет. Бал-мюзет – это очень интересное мероприятие во Франции, где собираются люди на площадках и играют такую музыку – бал-мюзет.

Название получилось от музыкального инструмента, который, как ни странно, называют волынкой русской. А по-французски это звучит как «мюзет». Этот инструмент использовали во время балов. На бал-мюзет играют джаз, пасодобль. Танго, но не аргентинское танго. Вальс, но не венский вальс. И вот смешение этих мелодий и дало название бал-мюзет.

14 июля проводятся балы практически во всех городах Франции. Это национальный День Франции – взятие Бастилии. Вход бесплатный, совершенно свободный, возрастной ценз 0+.

Нам очень радостно, что две замечательные очень известные группы согласились в этот вечер быть с нами. Первым начнет выступление известный в Минске коллектив «Shuma» – электронный фолк. И подхватит эстафету не менее замечательная группа «Nizkiz».