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Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

14 июля 2019 12:35
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Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии-1

Главные – по традиции в Париже. В честь праздника на Елисейских полях каждый год проводится военный парад.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии-4

С национальным праздником президента Франции Эммануэля Макрона поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии-7

# Беларусь-Франция # Эммануэль Макрон # Александр Лукашенко # Фотофакт

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