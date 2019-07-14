Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные – по традиции в Париже. В честь праздника на Елисейских полях каждый год проводится военный парад.