Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – атташе по вопросам образования и университетского сотрудничества посольства Франции в Беларуси – Ксавье Ле Торривеллек.

Французские мотивы. Каждую весну по всему миру проходит фестиваль франкофонии. Как и в предыдущие годы, отдел культуры и сотрудничества Посольства Франции в Беларуси предлагает приверженцам французского языка целый спектр разнообразных мероприятий, посвященных музыке, кино, литературе, театру, фотографии, а также кулинарному искусству.

Что ждет любителей французского языка в ближайшие дни? Ксавье Ле Торривеллек, атташе по вопросам образования и университетского сотрудничества посольства Франции в Беларуси:

Во французской медиатеке в библиотеке им. Пушкина (там различные книги на французском языке для детей и взрослых) будут проходить игры. Это будет праздник для детей и подростков.