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Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске

27 марта 2019 13:06
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – атташе по вопросам образования и университетского сотрудничества посольства Франции в Беларуси – Ксавье Ле Торривеллек.

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске-1

Французские мотивы. Каждую весну по всему миру проходит фестиваль франкофонии. Как и в предыдущие годы, отдел культуры и сотрудничества Посольства Франции в Беларуси предлагает приверженцам французского языка целый спектр разнообразных мероприятий, посвященных музыке, кино, литературе, театру, фотографии, а также кулинарному искусству.

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске-4

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске-6

Что ждет любителей французского языка в ближайшие дни?

Ксавье Ле Торривеллек, атташе по вопросам образования и университетского сотрудничества посольства Франции в Беларуси:
Во французской медиатеке в библиотеке им. Пушкина (там различные книги на французском языке для детей и взрослых) будут проходить игры. Это будет праздник для детей и подростков.

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске-9

Ещё у нас будет фестиваль франкоязычного театра. Это в апреле. И очень важное мероприятие – это праздник для ума. Это будет международная конференция, которая будет проходить в Витебске 9-10 апреля. Туда приедут самые крупные специалисты-историки со всего мира. Они будут проводить научную конференцию. Программа насыщенная.

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске-12

# Беларусь-Франция # общество # Ксавье Ле Торревилек

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