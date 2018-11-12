Международный выставочный проект «Беларусь. Религия. Толерантность» презентовали в Посольстве нашей страны во Франции

Новости Беларуси. К 100-летию завершения Первой мировой войны в Посольстве нашей страны во Франции презентовали Международный выставочный проект «Беларусь. Религия. Толерантность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К 100-летию завершения Первой мировой войны в Посольстве нашей страны во Франции презентовали Международный выставочный проект «Беларусь. Религия. Толерантность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Познакомиться с ним могут все, кто проходит рядом с нашим дипломатическим представительством в Париже. На огромном баннере – совет для всей Европы, как можно сохранять межэтнический мир и религиозную толерантность – по примеру Беларуси.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции:
Беларусь – гэта прыклад. Яна можа служыць прыкладам мірнага суіснавання праз стагоддзі прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей, рэлігійных канфесій. Вельмі важна гэта сёння падкрэсліваць і паказваць, дэманстраваць у свеце – у свеце, які перажывае разнастайныя крызісы: рылігійныя і этнічныя.
Сімвалічна, што гэтая выстава адкрываецца ў дні стагоддзя завяршэння адной з самых жудасных воінаў ХХ стагоддзя, Першай сусветнай вайны.
Отметим, что в эти дни с рабочим визитом в Париже находится председатель Совета Республики. В посольстве глава Верхней палаты парламента встретился с представителями белорусской диаспоры во Франции.