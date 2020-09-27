Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам

Новости Беларуси. То, что к ситуации в нашей стране прикованы взгляды мира и самые пристальные – те, что от соседей по континенту – не новость. А вот то, что президент одной из европейских стран указывает другому, что делать – явно из серии «совсем не по протоколу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Тем не менее Эммануэль Макрон, президент Франции, в интервью местному изданию вдруг поделился своим умозаключением о ситуации в Беларуси (в которой он, к слову, никогда не был). Так вот, господин Макрон (3 года президентствующий во Франции) посоветовал Александру Лукашенко – цитата – «добровольно покинуть пост Президента». Вдумайтесь – избранному главе суверенного государства, который официально вступил в должность, кто-то советует уйти по причине того, что в Париже минские субботне-воскресные хождения считают, внимание, «кризисом авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии».

То, что нам уж точно не понять: как господин президент демократичной Франции высказывает свое восхищение невероятными белорусскими протестующими (еще бы, не он же в Париже, а мы в Минске стоим в пробках). Только какой тогда логике подчиняется их реакция на, с позволения сказать, прогулки «желтых жилетов» в окрестностях Елисейских полей?

Хотя… После этих кадров можно долго дискутировать и о власти, и о демократии. Но разговор не об этом, а о том, что, судя по всему, политический гуру решил раздавать советы другим. Именно поэтому, начиная с 9 августа, господин Макрон с завидной регулярностью комментирует ситуацию в Беларуси, обсуждает ее с коллегами, высказывает озабоченность, предлагает посредничество. Как жить, Макрон рассказал и Путину – перед тем, как лидер России в Сочи встретился с Александром Лукашенко.

Наш Президент неоднократно просил Макрона не вмешиваться в дела Беларуси, говорил об этом в СМИ, но, возможно, во Франции не читают ничего, кроме польских Telegram-каналов и других «правильных» изданий... Поэтому сегодня Александр Лукашенко ответил персонально господину Макрону.