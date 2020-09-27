Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам
Новости Беларуси. То, что к ситуации в нашей стране прикованы взгляды мира и самые пристальные – те, что от соседей по континенту – не новость. А вот то, что президент одной из европейских стран указывает другому, что делать – явно из серии «совсем не по протоколу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Тем не менее Эммануэль Макрон, президент Франции, в интервью местному изданию вдруг поделился своим умозаключением о ситуации в Беларуси (в которой он, к слову, никогда не был). Так вот, господин Макрон (3 года президентствующий во Франции) посоветовал Александру Лукашенко – цитата – «добровольно покинуть пост Президента». Вдумайтесь – избранному главе суверенного государства, который официально вступил в должность, кто-то советует уйти по причине того, что в Париже минские субботне-воскресные хождения считают, внимание, «кризисом авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии».
То, что нам уж точно не понять: как господин президент демократичной Франции высказывает свое восхищение невероятными белорусскими протестующими (еще бы, не он же в Париже, а мы в Минске стоим в пробках). Только какой тогда логике подчиняется их реакция на, с позволения сказать, прогулки «желтых жилетов» в окрестностях Елисейских полей?
Хотя… После этих кадров можно долго дискутировать и о власти, и о демократии. Но разговор не об этом, а о том, что, судя по всему, политический гуру решил раздавать советы другим. Именно поэтому, начиная с 9 августа, господин Макрон с завидной регулярностью комментирует ситуацию в Беларуси, обсуждает ее с коллегами, высказывает озабоченность, предлагает посредничество.
Как жить, Макрон рассказал и Путину – перед тем, как лидер России в Сочи встретился с Александром Лукашенко.
Наш Президент неоднократно просил Макрона не вмешиваться в дела Беларуси, говорил об этом в СМИ, но, возможно, во Франции не читают ничего, кроме польских Telegram-каналов и других «правильных» изданий...
Поэтому сегодня Александр Лукашенко ответил персонально господину Макрону.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением... Помимо «желтых жилетов» также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.
Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.
Второе. Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.
И, наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома.
Игорь Позняк:
Возможно, таким образом позиция суверенной страны наконец дойдет до адресата. А заодно в Париже усвоят, что сначала следует навести лоск в собственном доме, а уже потом «приводить в порядок планету». Именно в таком порядке, а никак иначе – кажется, так это было у другого известного француза?