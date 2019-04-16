Шарль Генэ: «Однозначно французским компаниям надо активнее приходить на ваш рынок»

Новости Беларуси. Визит французской делегации в Беларусь уже называют знаковым, ведь представители Сената впервые с визитом в Минске. Импульсом к развитию отношений стало создание так называемой группы дружбы. Ее цель – расширение взаимных интересов. Ядерная безопасность и утилизация отходов, образование и наука, лесная промышленность и туризм – во всех этих направлениях есть немалый потенциал.

Виктор Сиренко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики:

Для нас крайне важно, чтобы наше общение было не только примером – может быть, толчком для бизнеса. Мы говорим про то, сегодня существует где-то отсутствие общения рестораторов, той гостиничной культуры, которая существует во Франции. Наши французские коллеги как раз подчеркнули, что мы могли бы в этом направлении развиваться. Есть некоторые проблемы в развитии бизнеса, потому что многие не знают про то, что есть Беларусь.

Шарль Генэ, заместитель председателя комиссии Сената по финансам (Франция):

Мы определили ряд направлений для экономического сотрудничества. Одно из приоритетных – развитие IT-сферы. В программе нашего визита есть посещение Пака высоких технологий, после чего, надеюсь, мы сможем говорить о конкретных проектах. Нам интересно и продовольствие, автомобилестроение. Однозначно французским компаниям надо активнее приходить на ваш рынок.