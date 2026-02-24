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Новости по тегу #Беларусь-Эстония

Лукашенко: Беларусь и Эстония преодолеют любые сложности и искусственные препятствия
24 февраля 2026 05:43

Лукашенко: Беларусь и Эстония преодолеют любые сложности и искусственные препятствия

Таллин лишил права голоса десятки тысяч граждан Беларуси и России, проживающих в Эстонии
18 октября 2025 16:50

Таллин лишил права голоса десятки тысяч граждан Беларуси и России, проживающих в Эстонии

Президент Эстонии подписал закон, запрещающий белорусам участвовать в местных выборах
09 апреля 2025 10:49

Президент Эстонии подписал закон, запрещающий белорусам участвовать в местных выборах

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём Независимости
24 февраля 2025 07:33

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём Независимости

Минэнерго: белорусская энергосистема продолжает стабильную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ
08 февраля 2025 10:37

Минэнерго: белорусская энергосистема продолжает стабильную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ

Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости
24 февраля 2023 08:51

Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии
23 сентября 2022 13:37

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии

​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?
19 декабря 2021 16:50

​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?

В Эстонии зафиксировали рекордные объёмы транзита товаров из Беларуси
15 декабря 2021 16:45

В Эстонии зафиксировали рекордные объёмы транзита товаров из Беларуси

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии прошёл в Минске
10 августа 2019 14:52

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии прошёл в Минске

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске
21 июля 2018 17:37

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе
21 июля 2018 11:44

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе