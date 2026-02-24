Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости.
Соответствующая поправка в Конституцию вступила в силу 18 октября, как раз в день открытия избирательных участков на муниципальных выборах.
Права голоса лишены более 100 тысяч человек.
«Нужно беречь и уважать подаренное нам – нашими предками наследие», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Эстонии с Днем Независимости.
Подобное решение носит исключительно политический характер. Сохранение стабильной работы электрических сетей в Прибалтике остается под большим вопросом.
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