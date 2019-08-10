Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии прошёл в Минске

Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исторический центр столицы каждую субботу меняет свои декорации и перемещает минчан в новые города и страны. Сегодня это Эстония.

На сцене у ратуши как профессиональные артисты, так и любительские коллективы. К слову, именно сегодня в Эстонии проходит древнейший в стране музыкальный фестиваль, но многие артисты предпочли выступить именно в Минске.

Оливер Манглус, председатель эстонского землячества «Ласточка»:

Многие сами подходят ко мне. И спрашивают: «Вот вы, маленькая нация, но столько сюда привезли». Я всегда объясняю: «Я очень хочу, чтобы белорусы знали маленькую страну Эстонию и нашу культуру». Это самое главное для нас. В Эстонии живет более 20 тысяч белорусов. Так что у нас много общего.

Нельзя до конца познакомиться с культурой страны, не отведав фирменных блюд местных поваров. Кулинары из Эстонии приехали на праздник, чтобы провести мастер-классы по приготовлению закусок из рыбы и поделиться с минчанами старинными рецептами. К слову, подавались деликатесы на экологичных тарелках из натурального дерева.

Ханесс Лопере, повар эстонского ресторана:

У нас сегодня свежий судак, пойманный неделю назад. У нас море рядом и очень много озер разных. Нас с Россией разделяет большое озеро. Так что живем дружно и ловим рыбу.

Ремесленнический ряд на празднике разделили между собой белорусские и эстонские мастера. Гости из Прибалтики продемонстрировали процесс изготовления кружева. Оно является обязательным элементом эстонского национального костюма.

Валентина Соболева, представитель общества рукоделия Эстонии:

Женщины Эстонии очень трепетно относятся к своему народному костюму. Тем более, что каждый район Эстонии имеет свой народный костюм. Все это женщина должна сделать сама, своими руками. И поэтому приходится много работать.