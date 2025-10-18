Таллин лишил права голоса десятки тысяч граждан Беларуси и России, проживающих в Эстонии

Очередной недружественный шаг официального Таллина. В Эстонии лишили права голоса граждан Беларуси и России, проживающих в этой прибалтийской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 октября в силу вступила соответствующая поправка в Конституцию, как раз в день открытия избирательных участков на муниципальных выборах.

Сейчас в Эстонии проживают около 3 тысяч белорусов и порядка 80 тысяч россиян. Однако теперь к урнам разрешено подходить только людям с гражданством Эстонии и тем, кто приехал жить в Прибалтику из других стран Евросоюза. Остальным путь на избирательные участки заказан. Причем закон действует и в обратную сторону.

Влиять на события в своей родной стране запрещено и тем эстонцам, которые проживают на территории Беларуси и России. Власти объясняют жесткие меры соображениями национальной безопасности. Однако не все согласны с такой позицией. Эксперты утверждают, что за последние 30 лет местные выборы никак не влияли на политическую стабильность в стране. Сейчас же лишение избирательных прав создало проблему на ровном месте.