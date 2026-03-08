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США несут огромные потери из-за операции в Иране – Крапивник

08 марта 2026 19:52
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США несут огромные потери из-за операции в Иране – Крапивник-0

Офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что Штаты понесли серьезный ущерб, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон не планировал такого развития, но решение было принято израильской стороной.

Он также сравнил действия Соединенных Штатов с поведением раба, следующего за своим хозяином.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что ремонт радаров, поврежденных в результате ударов Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Также были отмечены проблемы с запасами боеприпасов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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