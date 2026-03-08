Шпаковский: Корея остается одной из потенциальных точек напряженности

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Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Надо сказать, что мы можем говорить о замороженном характере данного военного конфликта, потому что действительно мирное соглашение не подписано. Стороны в юридическом плане отрицают государственность взаимно. В этой связи, высокий конфликтный потенциал сохраняется. Кроме того, это идеологически, управленчески, экономически совершенно разные модели. Конечно, это все вызывает глубокие противоречия между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея. Безусловно, Корея остается одной из потенциальных точек напряженности. Но вместе с тем, я бы отметил, что накопленный потенциал вооружений в данном случае может рассматриваться и как фактор сдерживания.

Мы понимаем, что за республикой Корея стоит коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки, ну а Корейская Народно-Демократическая Республика, реализуя в принципе идею Чучхе, сам себе хозяин, на сегодняшний день является вполне себе самодостаточной военной державой современного мира, развеяв многие мифы, существовавшие вокруг якобы некой технологической отсталости Пхеньяна.