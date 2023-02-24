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Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости

24 февраля 2023 08:51
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Беларусь заинтересована в сохранении и укреплении добрососедских отношений с сопредельными странами. Это не раз подчеркивал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 февраля в Эстонии отмечают 105-летнюю годовщину обретения независимости.  

Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости-1

И в очередной раз, направляя поздравление народу этой страны, Президент Беларуси выразил убеждение, что навязанные белорусам и эстонцам противоречия являются временными и искусственными и не смогут разрушить традиционно хорошие человеческие связи между народами.  

Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости-4

Глава государства отметил, что граждане наших стран похожи в стремлении мирно развиваться и не создавать проблемы соседям. Всем жителям Эстонии Александр Лукашенко пожелал мира и благополучия, а также пригласил их посетить гостеприимную Беларусь.  

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# Беларусь-Эстония # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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