Александр Лукашенко поздравил жителей Эстонии с годовщиной обретения независимости

Беларусь заинтересована в сохранении и укреплении добрососедских отношений с сопредельными странами. Это не раз подчеркивал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 февраля в Эстонии отмечают 105-летнюю годовщину обретения независимости.

И в очередной раз, направляя поздравление народу этой страны, Президент Беларуси выразил убеждение, что навязанные белорусам и эстонцам противоречия являются временными и искусственными и не смогут разрушить традиционно хорошие человеческие связи между народами.