Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Информация действительно носит гипотетический характер. Пока мы можем отталкиваться от заявления МИД Корейской Народно-Демократической Республики, мне оно представляется абсолютно справедливым. Точки над и расставлены верно, совершенно очевидно, кто в данном случае агрессор, а кто жертва нападения.

Единственное, что я бы отметил, во-первых, конечно, военно-техническое сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном существует. Во-вторых, Иран обладает собственными развитыми ракетными технологиями. Ну и в-третьих, я полагаю, что если Корейская Народно-Демократическая Республика и будет оказывать какую-то военную помощь Исламской Республике Иран, то вряд ли появятся какие-либо факты, позволяющие утверждать это со стопроцентной уверенностью.