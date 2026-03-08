Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Информация действительно носит гипотетический характер. Пока мы можем отталкиваться от заявления МИД Корейской Народно-Демократической Республики, мне оно представляется абсолютно справедливым. Точки над и расставлены верно, совершенно очевидно, кто в данном случае агрессор, а кто жертва нападения.
Единственное, что я бы отметил, во-первых, конечно, военно-техническое сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном существует. Во-вторых, Иран обладает собственными развитыми ракетными технологиями. Ну и в-третьих, я полагаю, что если Корейская Народно-Демократическая Республика и будет оказывать какую-то военную помощь Исламской Республике Иран, то вряд ли появятся какие-либо факты, позволяющие утверждать это со стопроцентной уверенностью.
Игорь Позняк, ведущий:
Антон Юрьевич, давайте продолжим вот эту череду предположений. Возможно такое развитие событий? Военная помощь, военное плечо, военный локоть Пхеньяна?
Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук (Россия):
Ну, чисто теоретически ничего не стоит исключать, но на мой взгляд, маловероятно. Вы знаете, если вспомнить Збигнева Бжезинского, то страшный сон США – это альянс России, Китая и Ирана. Это угроза гегемонии. То же самое, если посмотреть на Дальний Восток, на Азиатско-Тихоокеанский регион, то страшный сон США, Японии и Кореи – это как раз альянс России, Китая и Северной Кореи. Конечно, даже назвали этот треугольник «треугольником смерти», прозвали наши западные коллеги. Поэтому, мне кажется, без острой необходимости, без каких-то невероятных причин, Северная Корея в Иран не пойдет.