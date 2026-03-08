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Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта

08 марта 2026 19:32
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Информация действительно носит гипотетический характер. Пока мы можем отталкиваться от заявления МИД Корейской Народно-Демократической Республики, мне оно представляется абсолютно справедливым. Точки над и расставлены верно, совершенно очевидно, кто в данном случае агрессор, а кто жертва нападения.

Единственное, что я бы отметил, во-первых, конечно, военно-техническое сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном существует. Во-вторых, Иран обладает собственными развитыми ракетными технологиями. Ну и в-третьих, я полагаю, что если Корейская Народно-Демократическая Республика и будет оказывать какую-то военную помощь Исламской Республике Иран, то вряд ли появятся какие-либо факты, позволяющие утверждать это со стопроцентной уверенностью.

Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта-4

Игорь Позняк, ведущий:
Антон Юрьевич, давайте продолжим вот эту череду предположений. Возможно такое развитие событий? Военная помощь, военное плечо, военный локоть Пхеньяна? 

Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта-6

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук (Россия):
Ну, чисто теоретически ничего не стоит исключать, но на мой взгляд, маловероятно. Вы знаете, если вспомнить Збигнева Бжезинского, то страшный сон США – это альянс России, Китая и Ирана. Это угроза гегемонии. То же самое, если посмотреть на Дальний Восток, на Азиатско-Тихоокеанский регион, то страшный сон США, Японии и Кореи – это как раз альянс России, Китая и Северной Кореи. Конечно, даже назвали этот треугольник «треугольником смерти», прозвали наши западные коллеги. Поэтому, мне кажется, без острой необходимости, без каких-то невероятных причин, Северная Корея в Иран не пойдет.

# Игорь Позняк # Александр Шпаковский

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