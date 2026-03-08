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Путин: кризис в Украине начался из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве

08 марта 2026 20:30
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Путин: кризис в Украине начался из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве-0

Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинский кризис начался с поддержки Западом государственного переворота в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

«Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине», – сказал он.

По его словам, это привело к событиям в Крыму и Донбассе. Президент подчеркнул, что кризис возник не из-за действий России, а из-за политики западных стран.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

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