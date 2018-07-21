«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске

Новости Беларуси. 21 июля в Верхнем городе прошел праздник эстонской культуры. Приурочен он к столетию обретения государственности этой прибалтийской страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе

В Минск из Таллина приехали более 200 гостей. Впервые у минчан была уникальная возможность познакомиться с самобытной эстонской культурой и национальной кухней.

Также прошел мастер-класс по народным эстонским танцам, который развеял стереотип о некоторой медлительности прибалтов.

Валентина Дробышевская:

Я часто бываю на подобных мероприятиях и сегодня приятно удивлена, что такое праздничное настроение прямо сразу. Не успеешь зайти – уже какой-то праздник. Спасибо большое эстонцам! Хотя это такое небольшое государство, но они очень достойно себя представляют.