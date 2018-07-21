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«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске

21 июля 2018 17:37
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Новости Беларуси. 21 июля в Верхнем городе прошел праздник эстонской культуры. Приурочен он к столетию обретения государственности этой прибалтийской страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске-1

В Минск из Таллина приехали  более 200 гостей. Впервые у минчан была уникальная возможность познакомиться с самобытной эстонской культурой и национальной кухней.

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске-4

Также прошел мастер-класс по народным эстонским танцам, который развеял стереотип о некоторой медлительности прибалтов.  

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске-7

Валентина Дробышевская:
Я часто бываю на подобных мероприятиях и сегодня приятно удивлена, что такое праздничное настроение прямо сразу. Не успеешь зайти – уже какой-то праздник. Спасибо большое эстонцам! Хотя это такое небольшое государство, но они очень достойно себя представляют.

«Праздничное настроение прямо сразу»: как прошёл праздник эстонской культуры в Минске-10

Каждую неделю Верхний город предлагает праздники национальных культур. В субботу 29 июля площадь у ратуши займут греки.

# Беларусь-Эстония # Культура # Валентина Дробышевская # Фотофакт

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