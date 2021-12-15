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В Эстонии зафиксировали рекордные объёмы транзита товаров из Беларуси

15 декабря 2021 16:45
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В Эстонии зафиксировали рекордные объемы транзита товаров из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, эта балтийская страна, на словах поддерживая Литву, с удовольствием забирает часть транзита нефтепродуктов, ранее проходившего через Клайпеду.

В Эстонии зафиксировали рекордные объёмы транзита товаров из Беларуси-1

За первые 10 месяцев 2021 года из нашей страны поступило товаров на полмиллиарда евро. Это максимальное значение за все время. Помимо нефтепродуктов, мы перевозим в Эстонию минеральные продукты, топливные масла, древесину, а также изделия из металла.  

О других новостях экономики за 15 декабря читайте здесь.

# Беларусь-Эстония # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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