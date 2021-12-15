В Эстонии зафиксировали рекордные объёмы транзита товаров из Беларуси

В Эстонии зафиксировали рекордные объемы транзита товаров из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, эта балтийская страна, на словах поддерживая Литву, с удовольствием забирает часть транзита нефтепродуктов, ранее проходившего через Клайпеду.

За первые 10 месяцев 2021 года из нашей страны поступило товаров на полмиллиарда евро. Это максимальное значение за все время. Помимо нефтепродуктов, мы перевозим в Эстонию минеральные продукты, топливные масла, древесину, а также изделия из металла.