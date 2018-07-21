«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе

Новости Беларуси. Традиционный праздник национальных культур: 21 июля у Минской городской ратуши встреча с традициями Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиционный праздник национальных культур: 21 июля у Минской городской ратуши встреча с традициями Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый праздник эстонской культуры в Верхнем городе: что обещают организаторы
Мастер-классы по танцам и национальным играм, выставки изделий самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства, сувенирная продукция. Все это сегодня до вечера в Верхнем городе.
Марика Пярк, продюсер концертной программы:
Сегодня в Верхнем городе праздник эстонской культуры. Эстонская Республика отметит 100-летие в этом году. Мы привезли из Эстонии сюда много коллективов: два духовых оркестра, фольклорную группу «Кирмас», танцевальный ансамбль, мужской из города Пярну и семейный ансамбль. Можно познакомиться с достопримечательностями Эстонии или как вообще до нее доехать. Так что думаю, что будет чудесный день, и приглашаю всех сюда.
Такой праздник не обходится без национальной кухни. В программе не только дегустация блюд. Прямо в центре Минска учат, как нужно правильно коптить рыбу по эстонским рецептам.