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«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе

21 июля 2018 11:44
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Новости Беларуси. Традиционный праздник национальных культур: 21 июля у Минской городской ратуши встреча с традициями Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе-1

Первый праздник эстонской культуры в Верхнем городе: что обещают организаторы

Мастер-классы по танцам и национальным играм, выставки изделий самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства, сувенирная продукция. Все это сегодня до вечера в Верхнем городе.

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе-4

Марика Пярк, продюсер концертной программы:
Сегодня в Верхнем городе праздник эстонской культуры. Эстонская Республика отметит 100-летие в этом году. Мы привезли из Эстонии сюда много коллективов: два духовых оркестра, фольклорную группу «Кирмас», танцевальный ансамбль, мужской из города Пярну и семейный ансамбль. Можно познакомиться с достопримечательностями Эстонии или как вообще до нее доехать. Так что думаю, что будет чудесный день, и приглашаю всех сюда.

«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе-7

Такой праздник не обходится без национальной кухни. В программе не только дегустация блюд. Прямо в центре Минска учат, как нужно правильно коптить рыбу по эстонским рецептам.

# Беларусь-Эстония # Культура # Марика Пярк # Фотофакт

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