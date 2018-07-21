«Будет чудесный день, приглашаю всех сюда»: праздник культуры Эстонии проходит в Верхнем городе

Марика Пярк, продюсер концертной программы:

Сегодня в Верхнем городе праздник эстонской культуры. Эстонская Республика отметит 100-летие в этом году. Мы привезли из Эстонии сюда много коллективов: два духовых оркестра, фольклорную группу «Кирмас», танцевальный ансамбль, мужской из города Пярну и семейный ансамбль. Можно познакомиться с достопримечательностями Эстонии или как вообще до нее доехать. Так что думаю, что будет чудесный день, и приглашаю всех сюда.