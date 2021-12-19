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​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?

19 декабря 2021 16:50
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Пока в Литве антибелорусские санкции стали поводом для настоящей политической драмы, другая прибалтийская республика не страдает из-за сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экспорт наших товаров через Эстонию бьет рекорды. За 9 месяцев мы ввезли в эту страну товаров на полмиллиона евро.  

​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?-1

В основном это тяжелые нефтепродукты. А рост цен на них вывел Беларусь в десятку государств – импортеров Эстонии. При этом санкции никто не отменял. Но Таллин трактует ограничения по-своему. В МИД пояснили, что, если санкции станут более точными или изменятся, свое поведение эстонцы, конечно, пересмотрят. Но пока все останется как есть.  

# Беларусь-Эстония # Фотофакт

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