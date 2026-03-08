Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

На слуху ясли для тех, кому нет двух лет. Очень удивилась, когда одна знакомая мать двоих детей-школьников с недоумением спросила: зачем это нужно? И кому? У нас же в стране декрет три года. Действительно. Но, оказывается, нужно.

Массовые ясли – чисто советское изобретение, инспирированное экономикой. В 20-е годы женщину нужно было освободить от детей и отправить на завод. В 50-е – восстановить страну после войны. В 70-е все вместе занимались стройкой коммунизма. Женщина в то время была трудовой единицей. А ясли позволяли задействовать до 90 % трудоспособных представительниц прекрасного пола в экономике. Сегодня риторика сменилась. Теперь мы говорим о свободе выбора и раннем развитии. О том, что женщины хотят самореализации, строить карьеру, заниматься бизнесом, развиваться. При этом оставаться хорошей мамой. Ясли в этой картине – инструмент, который помогает сложный баланс наладить.

Альбина Давидович, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования – начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

На данный момент дополнительно у нас открыты 146 групп для детей в возрасте с года до двух лет. Это даже немножко больше, чем мы ожидали, что говорит о том, что у мам оказалась востребована эта услуга. До конца 2026 года у нас еще планируется около 33 групп открыть. В дальнейшем группы будут открываться с учетом данных постановки на учет в учреждении дошкольного образования, где родители конкретно определяют приблизительно дату, когда они хотят прийти в учреждение дошкольного образования. Задумывались, сколько государство тратит на то, чтобы маленькие белорусы уже в год могли пойти в детский сад? По данным Министерства образования, содержание одного ребенка обходится бюджету в 9,5 тысячи в год. Но родителей интересуют другое, сколько придется платить им.

Елена Довнар, заведующая детским садом № 352 Минска:

Законные представители платят детскому саду только за питание ребенка. Стоимость одного дня для детей от года до трех лет составляет 4 рубля 85 копеек. При этом родители платят только за дни посещения ребенком детского сада. Государство предоставляет гарантию на снижение оплаты за питание родителям. И если двое детей посещают детский сад, данная оплата снижается на 30 %. Также оплата за питание снижается многодетным семьям на 50 % по предоставлению соответствующих документов. Итого в месяц за ясли родители платят от 60 до 80 рублей. Это одна из самых низких цен в Европе и на постсоветском пространстве. 80 % реальной стоимости содержания ребенка берет на себя государство. Каждая третья семья пользуется льготами. Для сравнения, частный детский сад или няня стоит значительно дороже: от 500 до 2 000 белорусских рублей в месяц. В зависимости от комплекса услуг, питания и места расположения.

Анна Довсина, педагог дошкольного образования:

Детки с года до двух очень контактные. Адаптация проходит немножечко дольше, но они начинают доверять. И вот пока он не начнет доверять мне, работы пока не получится. В новых группах для самых маленьких обещают не просто приглядеть, а развивать, адаптировать и социализировать. В штатном расписании современных детсадов появились адаптологи, психологи и педагоги раннего развития. Но кто на самом деле нуждается в яслях больше, дети или все же родители?

Наталья Кротова, педагог-психолог:

Большинство психологов согласны с тем, что ребенку лучше быть с мамой. Если говорить об адаптации, то уровень тревожности у малышей от года до двух лет намного ниже, чем у малышей трех лет, которые уже вступают на такой, скажем так, путь осознания себя, много чего понимают. У них когнитивные процессы на более высоком уровне. Вокруг инициативы по созданию яслей сейчас спорят у каждой песочницы.

Споры не утихают, но есть одно «но». Когда мамы видят цифры 100 рублей против 1000 за няню, аргументы про психологическую травму часто отступают.

Я как мама с удовольствием воспользовалась этой возможностью. Своего ребенка я отдала в садик, потому что у меня еще и школьники, и дома дела. И для меня это, наоборот, очень большая помощь и разгрузка.

Я бы, наверное, не спешила так рано отдавать свою малышку и воспользовалась бы возможностью, скажем так, заниматься ребенком до окончания декретного отпуска.

Ну, это, конечно, хорошая группа для мам, которые очень заняты, но я считаю, что ребенка лучше отдать уже после двух лет.

А как устроен декретный отпуск за рубежом? В Евросоюзе есть единый стандарт – минимум 14 недель, но это лишь база. Дальше каждая страна крутит педали в свою сторону. Во Франции декрет в 16 недель, после этого либо ясли, либо няня. В Японии, чтобы попасть в хороший детский сад, нужно пройти собеседование ребенка и родителей. Представьте, в год британские мамы выходят на работу рано, потому что жить на пособие сложно. Скандинавы строят общество равных возможностей, поэтому делят отпуск между родителями. В Венгрии щедрая система – первые 24 недели 100 % зарплаты, и еще до трех лет фиксированное пособие.